Zéro Mika : 421 tonnes de sacs en plastique saisies et 55 personnes interpellées en une année

Saisie de plus de 36 tonnes de sacs en plastique, 51 machines de fabrication, 11 véhicules et l’interpellation de 12 personnes. C’est le bilan des opérations effectuées par la Gendarmerie Royale au cours du 1er trimestre de l’année 2017 pour la lutte contre la fabrication et la commercialisation des sacs en matières plastiques.

D’après le ministère de l’Intérieur, depuis l’entrée en application de la loi N° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques, le 04 avril 2016, la Gendarmerie Royale a saisi plus de 421 tonnes de sacs en plastique, 70 machines de fabrication, 16 véhicules et interpellé 55 personnes, toutes présentées aux juridictions compétentes.