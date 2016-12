Le youtubeur Adam Saleh débarqué d’un avion pour avoir parlé en arabe

Le youtubeur américain Adam Saleh a été débarqué d’un vol sur la compagnie Delta Airlines pour avoir échangé des mots en arabe avec sa mère au téléphone. Sur la vidéo on entend les passagers saluer son éviction. Via son compte Twitter le jeune homme dénonce cette situation.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim… WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos

— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 décembre 2016