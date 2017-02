Yasmina Baddou : Chabat, c’est la politique de la terre brûlée

– Maroc Hebdo: Après des semaines de va-et-vient, le comité de discipline du parti a décidé, jeudi 9 février 2017, de vous suspendre de toutes vos responsabilités pour 18 mois. Que vous reproche-t-on?

– Yasmina Baddou: A ce jour, nous ne savons pas exactement quels sont les reproches qui nous sont opposés puisque nous n’avons jamais pu avoir accès au dossier ni aux documents que prétend détenir contre nous la commission d’arbitrage et de discipline et ce malgré nos relances.

Jamais l’Istiqlal n’a jeté ses cadres et ses militants en pâture, les traitant même de traîtres, comme c’est le cas aujourd’hui avec Chabat. Alors qu’il s’agit quand même de membres du comité exécutif, d’anciens ministres et d’un ex-président du parlement.

– Maroc Hebdo: Aux yeux de Chabat, un ancien ministre ou ancien président du parlement n’est pas infaillible…

– Yasmina Baddou: Je ne dis pas qu’être ministre ne vous expose pas aux critiques et même aux procès. Mais qu’est-ce que M. Chabat nous reproche? Aucun de nous trois ne sait ce qu’on a fait au point d’être traduits devant le comité de discipline. Nous avons dit comme une très large majorité des Istiqlaliens, des membres du comité des sages -et pas des moindres, dont M’hammed Boucetta, Abdelkrim Ghellab, Abbas El Fassi ou M’hammed Khalifa- que les déclarations de M. Chabat sur la Mauritanie étaient irresponsables et ne reflétaient aucunement la position du parti. C’est dans le cadre de notre engagement patriotique que nous avons agi ainsi. Au lieu de poser les vrais problèmes sur la table des débats, M. Chabat sévit contre ses opposants. Rappelez- vous qu’après le congrès, en 2012, il avait fait la même chose avec Abdelouahed El Fassi et les membres du groupe Bila Hawada.

Les déclarations de M. Chabat sur la Mauritanie ont eu l’effet que tout le monde sait. Au lieu de faire son autocritique, il nous expulse… Mais dois-je vous rappeler que le terme autocritique, concept fondamental de notre parti, n’existe pas chez M. Chabat? Tout comme le débat d’idées…

– Maroc Hebdo: Si vous dites que la large majorité des Istiqlaliens récusent les agissements du secrétaire général, d’où ce dernier tire-t-il sa puissance alors?

– Yasmina Baddou: il n’a aucune puissance si ce n’est une poignée d’affidés liés à lui par des intérêts personnels. Il est aujourd’hui isolé au sein du parti. D’ailleurs, lors des derniers meetings, aucun membre influent du comité exécutif ne se tient à ses côtés. Il barre la route à ses détracteurs et agit comme un dictateur. J’en veux pour preuve qu’il ne réunit même plus le comité exécutif et prend seul toutes les décisions. Il refuse également de faire le bilan de sa gestion, qui s’est soldée par des résultats électoraux catastrophiques.

– Maroc Hebdo: Vous qualifiez le bilan électoral de catastrophique. En quoi M. Chabat en est-il responsable?

– Yasmina Baddou: Jugez-en vousmême. Nous avions une soixantaine de sièges au parlement de 2011, nous n’avions pu récolter en octobre 2016 que 45 sièges, avec zéro siège à Casablanca. Lors de la campagne électorale, les gens nous disaient vouloir voter pour nous, sauf qu’ils craignent que Chabat ne devienne chef du gouvernement. Demandez aux Istiqlaliens un peu partout dans le Maroc, ils vous diront la même chose. Le parti a été lésé par son secrétaire général.

Je vous rappelle aussi le communiqué du ministère de l’Intérieur au sujet la mairie de Fès, que M. Chabat avait perdue en 2015. Il avait proféré des menaces à peine voilées ces jours-là sur le style «moi maire de Fès ou le chaos règnera dans la ville…» Depuis qu’il a commencé son ascension politique, il a toujours fait sienne la politique de la terre brûlée.

– Maroc Hebdo: A vous entendre, M. Chabat est à l’origine de tous les problèmes du parti?

– Yasmina Baddou: Après les menaces sur Fès, le voilà qui revient à la charge en accusant l’Etat de vouloir le liquider. Une enquête judiciaire est ouverte sur ce qui est communément appelé maintenant les “techniques Oued Cherrat”.

Mais qui peut croire un seul instant que Chabat constitue un danger pour l’Etat? Qui peut imaginer que “l’Etat profond”, comme il l’appelle, veut l’assassiner? Même dans une fiction, cela aurait mauvais goût. Je considère les propos sur Oued Cherrat irresponsables et n’honorant pas le parti de l’Istiqlal, qui a toujours été loyal, respectueux des institutions et qui est maintenant pris en otage par M. Chabat.

Aujourd’hui, les militants ne reconnaissent plus leur parti et ne se reconnaissent pas dans les prises de position de son secrétaire général. Pourquoi ce dernier ne s’est-il pas expliqué de manière claire devant les instances du parti sur l’origine de sa fortune? Chose qui porte un sérieux coup à la réputation de notre parti. Avez-vous jamais lu une ligne déplacée sur M’hammed Boucetta? Pourquoi c’est avec Chabat que le parti est traîné dans la boue? Cette situation ne fait pas honneur au parti. Loin de là.

– Maroc Hebdo: Qu’est-ce que vous comptez faire?

– Yasmina Baddou: Je considère la décision prise à mon encontre dénuée de tout fondement. Je suivrai tous les recours possibles en interne pour invalider cette sanction. J’irai, s’il le faut, devant les tribunaux pour pouvoir être présente au prochain congrès du parti dans les semaines à venir.

M. Chabat nous a eus la première fois lorsqu’il nous avait promis qu’il ne resterait que six mois au poste de secrétaire général du parti, le temps d’apaiser les choses, puis après il a commencé à prétexter ne pas pouvoir partir tant que les problèmes internes n’étaient pas réglés.

Ensuite, il lancé l’idée selon laquelle il ne ferait pas plus d’un mandat et le voilà maintenant en train de liquider tous ceux qui peuvent lui ravir le poste de secrétaire général…