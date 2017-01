Le Wydad champion d’automne après le nul du Difaa face au Raja

Le Wydad de Casablanca, battu à domicile par le Kawkab de Marrakech (3-2), a décroché le titre honorifique de champion d’automne, profitant du nul du Difaa d’El Jadida face au Raja de Casablanca (0-0), en matchs comptant pour la 15è et dernière journée de la phase aller de Botola Maroc Télécom D1 de football.

Les visiteurs se sont imposés sur le but de Mohamed Lafkih (2è) et le doublé de Yassine Dahbi (15è, 41è). William Jebor (74è) et Fabrice Ondama (76è) ont réduit le score pour les Rouges et Blancs.

Les Casablancais (30 points), qui ont concédé leur première défaite de la saison et connu une baisse de régime inquiétante, lors des dernières journées (5 nuls d’affilée, une victoire et une défaite), ont surtout bénéficié de leur excellent début de saison (7 victoires et un nul) et un william Jebour étincelant et décisif, pour remporter ce titre « honorifique ».

En effet, le Libérien, qui a réalisé une phase aller pleine, a porté son actif à 11 buts s’emparant de la tête du classement des buteurs, juste devant l’attaquant du Hassania d’Agadir Jalal Daoudi (10 buts) et le joueur du Kawkab de Marrakech Mohamed El-Fqih (7 buts).

L’autre équipe de tête, le Difaa d’El Jadida a concédé un nul amer à domicile devant le Raja de Casablanca (0-0) et raté l’occasion de monopoliser la tête du classement. Conséquence immédiate, il termine la phase aller en deuxième position à égalité de points, certes, avec le WAC (30 points), mais avec un goal-average en faveur des Rouges et Blancs (+12). De son côté, l’Ittihad de Tanger a fait un nul vierge 0 à 0, sur la pelouse de l’AS FAR, lui permettant de s’accaparer une place sur le podium (3è/27points), juste devant le Raja de Casablanca (4è/ 26points).

Le Moghreb tétouan et le FUS de Rabat se sont quittés sur un nul (1-1), au stade Saniat Rmel de Tétouan. Hugo Boumous a ouvert la marque pour le MAT une minute avant la pause (44è), avant que Mohamed Fouzir n’égalise pour le club de la capitale (51è).

Ce nul n’affecte en rien le positionnement du MAT qui reste 6è (22 pts). Les hommes de Walid Regragui, eux, rejoignent en dixième position avec 17 pts, le duo composé de l’Olympique de Khouribga et de l’Olympic de Safi.

Pour sa part, le KAC de Kénitra a battu, à domicile, la Jeunesse Kasbat Tadla par 3 buts à 2, grâce aux réalisations de Hamza Ghatass (48è), Marouane Eddaraoui (71è) et Anas Amrani (78è). Mehdi Drouri (33è) et Driss Idrissi ont, entre-temps, réduit le score pour le club de Kasbat Tadla.

Cette victoire donne au KAC certes une bouffée d’air frais, mais n’arrange en rien la situation des hommes de Youssef Mrini qui restent derniers (12 points) à un point derrière de leur adversaire du soir (15è/13 points).

Samedi, l’Olympique de Khouribga (OCK) s’est imposé à domicile face au Chabab Khénifra (CAK), par 1 à 0, grâce à un but de Abdelaali Abboubi en toute fin de rencontre (90è+3). Après cette défaite Chabab Khénifra est toujours 8è avec 19 points.

De son côté, la Renaissance de Berkane s’est imposée à domicile face à l’Olympic de Safi par 1 but à 0. Le but victorieux des locaux, qui a été signé par le Malien Mohamed Konaté, à la 49è minute du jeu, permet aux Berkanis de terminer la phase aller en cinquième position avec 25 points. Dans le match inaugural de cette journée, qui a eu lieu vendredi au Stade Mimoun El Arsi, Chabab Al-Hoceima a battu le Hassania d’Agadir par 1 but à 0, grâce à une réalisation de Mohamed Amine Bamoussa, à la 65è minute du jeu.

Après cette victoire, le CRA (16) occupe la 13è place, tandis que le Hassania stagne à la 7è place (20 pts).