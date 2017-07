La Wilaya justifie la dispersion d’un sit-in devant le parlement à Rabat

La Wilaya de Rabat donne des précisions concernant l’intervention des forces de l’ordre lors du si-in organisé en soutien au Hirak, ce samedi devant le Parlement à Rabat.

« L’intervention des autorités locales et des forces publiques pour disperser le rassemblement d’un groupe de personnes, samedi vers 19h à l’avenue Mohammed V à Rabat, intervient en application des dispositions du dahir N° 1.58.377, publié le 15 novembre 1958, relatif aux rassemblements publics, tels que modifié et complété, notamment l’article 17, indique la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra.

« Le représentant des forces publiques a demandé, comme notifié dans l’article 21 dudit dahir, aux personnes présentes de mettre fin à ce rassemblement du fait qu’il représente une atteinte à la sécurité publique et une entrave à la circulation, indique la Wilaya dans un communiqué, notant que « certaines personnes parmi les manifestants ont refusé d’obtempérer et prémédité de provoquer et d’agresser verbalement et physiquement les éléments des forces publiques qui ont été contraintes, en coordination avec le parquet général compétent, d’intervenir pour disperser cet attroupement ».

Lors de cette intervention, souligne la même source, certaines personnes ont simulé l’évanouissement en s’écroulant par terre, ajoutant que les services de la protection civile sont intervenus pour les transporter à l’hôpital Ibn Sina qu’ils ont aussitôt quitté. »