Vive la philosophie

Pour convaincre de la supériorité et de la pureté de la race aryenne, les tenants de l’Aryanisme vont s’appuyer sur des textes en provenance des idées circonstancielles des penseurs racialistes d’époque, comme Arthur de Gobineau, Théodore Poesche, ancêtres d’un Darwinisme social orienté, voire même, pour les adeptes du Nazisme, des citations de Mein Kampf, d’Adolf Hitler luimême.

C’est ce qui est fait aujourd’hui par le ministère de notre piètre Éducation nationale à travers un manuel scolaire censé éclairer nos enfants sur les préceptes de la religion musulmane.

Bien entendu, la similitude ne concerne pas la primauté d’une race quelconque sur une autre, mais la prééminence de la foi sur la philosophie.

Pour dénigrer cette dernière aux yeux des bacheliers de l’enseignement public, les auteurs du manuel de l’éducation islamique n’ont pas trouvé mieux que l’extrémisme théologique d’Abou Amr Outhmane ibn Salah Al Chahrazaoui (577 – 643 de l’Hégire) pour dénigrer la discipline de la philosophie et présenter son activité comme un ouvrage satanique.

Ce théologien ultra du Kurdistan, versé dans l’étude du Hadit, qu’il qualifie de «sciences» (Moquaddimat ibn Salah fi ouloum al Hadith), réserve à son ennemie éternelle la Philosophie, les caractéristiques suivantes: «c’est le fondement de la folie et de la dégénérescence, c’est un sujet de confusion et d’erreur qui est motivé par la perversion et le blasphème. Celui qui s’engage dans la philosophie a été aveuglé dans son aperçu des grands aspects de la Charia attestés par des évidences.»

Les auteurs du manuel scolaire, convaincus des bienfaits de la nécessité de l’aveuglement des jeunes générations, complètent la description en y ajoutant les buchettes d’entretien de la pensée unique de chez nous: «celui qui la revêt n’aura qu’abandons et privations, il sera envahi par Satan et privera son coeur de la prophétie de Mohammed.»

La grogne grandissante de la société civile et de l’Association Marocaine des Enseignants de Philosophie n’y fait rien. Un communiqué du ministère de l’Éducation nationale écrit en langue de bois et publié en cou d’autruche dans le sable, nie toute contradiction entre la foi et la philosophie dans ce manuel. Le communiqué nous berne en spécifiant que les manuels scolaires sont écrits par des auteurs diversifiés dans le respect absolu de l’équité entre les matières et selon des cahiers de charges spécifiques. Le communiqué ne dit rien sur la nature des élaborateurs des cahiers de charges, ni sur celle des auteurs des manuels de l’éducation islamique. On ne sait pas s’ils sont barbus ou imberbes.

Pourtant, les instructions royales du 6 février 2016 à Laâyoune sur la révision de l’enseignement religieux et les réformes à entreprendre ont été assez claires sur la suppression des tares qui affectent les manuels d’éducation religieuse telles que les clichés ancestraux et obsolètes réservés aux filles dans ces manuels face à la prévalence des garçons.

C’est à croire que ces instructions n’ont pas trouvé auprès de concepteurs et des nègres de l’écriture scolaire les effets attendus. On continue donc à alimenter l’interprétation obscure de la chose religieuse, sous je ne sais quelle pression, en évoquant les vues déformées de caciques d’époques révolues.

De tout temps, la philosophie a dépassé le dénigrement théologique. Elle est questionnement et réflexion sur l’existant face aux normes métaphoriques et au cramponnement institutionnel des coincés de l’imagination. Vive la philosophie et les philosophes