Le vin marocain de plus en plus tendance à l’international

Le Maroc commence à s’imposer comme un sérieux concurrent aux producteurs de vin de par le monde. C’est ce qu’a indiqué récemment Jean-Marie Aurand, directeur général de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). « Au Maroc, ils ont un vrai potentiel. Ils sont en train de moderniser leur secteur, d’investir dans les vignobles, pour rénover les cépages ; d’investir aussi dans les caves, dans les équipements », a relevé le patron de l’OIV au site RFI. Et d’ajouter : « Au Maroc, tous les vins que j’ai dégustés sont des vins incontestablement de qualité, qui sont compétitifs sur le marché international. Et ils sont exportés partout dans le monde »,

C’est ainsi grâce à la modernisation du vignoble marocain et l’évolution de la formation des professionnels du vin que le royaume commence à se faire une place dans le marché mondial de la viti-viniculture.

D’autres pays du Maghreb comme l’Algérie, la Tunisie ne sont pas en reste s’inspirant de l’Afrique du Sud, principal producteur de vin en Afrique et septième dans le monde.