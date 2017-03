Vidéo. Saad Dine El Otmani : « Une lourde responsabilité m’attend »

Premières réactions de Saad dine El Otmani. Le nouveau chef de gouvernement désigné et reçu, ce vendredi, par le roi Mohammed VI au Palais royal de Casablanca, s’est dit honoré par la confiance du souverain. « C’est une lourde responsabilité dans une conjoncture politique délicate, et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des attentes de tous », explique le président du Conseil national du Parti de la justice et du développement, qui remplace le secrétaire général de la formation islamiste, Abdelilah Benkirane, pour la constitution du gouvernement.

M. El Otmani, qui s’exprimait devant les médias après sa réception par le roi, a tenu à remercier les citoyennes et citoyens qui ont accordé leur confiance aussi bien au PJD, qu’à lui à titre personnel dans sa circonscription de Mohammedia, aux élections législatives du 7 octobre 2016.

Concernant la position du PJD contre la participation de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le nouveau chef du gouvernement désigné a refusé de se prononcer, précisant que le conseil national du parti, qui se tiendra demain samedi à partir de 10h30 à Maamoura (Banlieue de Salé). Pour conclure, M. El Otmani a rappelé que la décision du roi de le désigner ne changera en rien le déroulé du conseil national qui a été fixé hier jeudi.