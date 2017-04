(Vidéo) Premier grand orale d’El Othmani devant le Parlement

Le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a fait son premier oral au Parlement, mercredi, pour présenter les grandes lignes du programme gouvernemental.

Le programme gouvernemental est réparti en 5 axes, le premier a trait au soutien du choix démocratique, des principes de l’Etat de Droit et de la Loi et la consécration de la régionalisation avancée.

Le deuxième axe concerne le renforcement des valeurs de la transparence, la réforme de l’administration et la consécration de la bonne gouvernance, alors que le troisième porte sur le développement du modèle économique, la promotion de l’emploi et du développement durable.

Le quatrième axe relève du renforcement du développement humain et de la cohésion sociale et spatiale, alors que le cinquième axe vise le renforcement du rayonnement international du Maroc au service de ses causes justes dans le monde.