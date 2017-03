(Vidéo) Nouveau gouvernement : voici les six partis de l’équipe El Othmani

Fin du blocage gouvernemental. La future majorité gouvernementale a pris forme. Elle sera composée de six partis. Il est question du PJD, le RNI, le MP, l’UC, PPS et l’USFP. C’est ce qu’a annoncé Saad Eddine El Othmani, chef de gouvernement désigné, dans la soirée du samedi 24 mars 2017, lors d’un point de presse tenu au siège du PJD à Rabat en présence des patrons des six partis cités ci-haut.