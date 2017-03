(Vidéo) Mawazine 2017 : le rappeur américain Wiz Khalifa sera de la partie

Le rappeur américain Wiz Khalifa, artiste plusieurs fois disque de platine et multi-nommé aux Grammy et aux Golden Globes, se produira samedi 13 mai à Mawazine (12-20 mai 2017).

Il sera ainsi programmé dans la scène de l’OLM Souissi, dans le cadre de la 16ème édition du festival.

Wiz Khalifa est entré en scène avec un grand succès public, grâce à la sortie de son premier album, Rolling Papers en 2011qui lui a permis de remporter les prix Best New Artist aux BET Awards 2011 et Top New Artist aux Billboard Music Awards 2012.

Son deuxième album studio, Blacc Hollywood, a débuté à la première place du Billboards Top 200 avant d’être catapulté au sommet des charts dans 95 pays.

Wiz a sorti l’album Khalifa en février 2016 pour remercier ses fans. Un opus qui inclut les morceaux Bake Sale avec Travis Scott, Zoney et Elevated.