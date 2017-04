Vidéo du « fils à papa » ivre en Ferrari : la DGSN ouvre une enquête

Elle est devenue virale, la récente vidéo montrant un jeune homme ivre, festoyant au volant d’une Ferrari qui après avoir heurté trois voitures arrêtées à un feu rouge sur une avenue de la ville de Rabat, se permettra même de filmer la procédure de constatation de son accident tout en se moquant des agents présents.

Suite à ces faits, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé mardi la suspension provisoire d’un inspecteur de police de ses fonctions, pour abus et dysfonctionnements professionnels commis lors de la procédure de constatation dudit accident survenu lundi à Rabat.

Par ailleurs, une enquête judiciaire a été lancée pour déterminer les tenants et aboutissants de cet accident causé par le chauffeur de la Ferrari et qui n’est autre que le fils d’un grand notable très connu.

« L’enquête sur cette affaire va englober toutes les parties impliquées dans cet accident, ainsi que les éléments de la sûreté ayant effectué la constatation et géré la circulation sur le lieu de l’accident », a précisé la DGSN, selon laquelle il sera procédé au téléchargement et à l’exploitation de tous les enregistrements sur les conditions et le lieu dudit accident.