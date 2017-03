Vidéo d’un hôpital marocain vandalisé : démenti formel du ministère

Le ministère de la santé vient de réagir au contenu d’une récente vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui montrait un hôpital soit disant marocain vandalisé.

Dans un communiqué publié mardi 14 mars 2017, le ministère dénonce avec véhémence la publication de cette vidéo accompagnée par un commentaire qui prétend qu’il s’agit d’un centre hospitalier à Casablanca qui a été saccagé par un jeune homme dans un état hystérique après le décès de sa mère.

« Suite à une enquête interne entreprise par le ministère, il s’est avéré que cette vidéo n’a aucun lien avec le Maroc et concerne un clinique dans un pays étranger », a relevé le ministère, soulignant que les personnes qui ont diffusé cet extrait avaient pour but de porter atteinte à l’image des cliniques et du système de santé marocain.