(Vidéo) Le CCME projette un documentaire sur la migration marocaine en Algérie

« Anaâq », qui signifie exil en amazighe, est le titre du documentaire qui retrace l’histoire de la migration marocaine vers l’Algérie, une période très peu connue du public et qui se situe dans les années 1830.

La projection de ce film en avant première est prévue le 4 avril à 18h30 à Rabat, à la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc. Et ce, à l’occasion de la présentation par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) d’une exposition et d’un livre en hommage à la première génération des Marocains du monde.

Réalisé par Mohamed Bouzia et Kacem Achehboun et produit par Sharp Eye Media Productions, ce documentaire raconte comment des Marocains du nord (Rif) et du sud (Souss) ont marché des kilomètres à pied pour rejoindre l’Algérie et y résider. Un départ marqué quelques décennies plus tard, en 1975, par l’exclusion de 45.000 familles marocaines de l’Algérie après la marche verte.