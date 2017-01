Une victoire (1-0) face aux Éléphants, tenants du titre, envoie le Maroc en quart de finale

La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN2017), en venant à bout de la Côte d’Ivoire, tenante du titre, par 1 but à 0, mardi soir au Stade d’Oyem, en match de la troisième et ultime journée du premier tour (groupe C). Une sublime frappe enroulée des 25 mètres de Rachid Alioui à la 64è a été suffisante pour offrir au Maroc un billet précieux pour les quarts de finale. Dans l’autre match, comptant pour le même groupe, la RD Congo a battu le Togo par 3 buts à 1 au Stade de Port-Gentil, grâce aux réalisations de Junior Kabananga (29è), Ndombe Mubele (54è) et Paul Jose Mpoku (80è). Entre-temps, Fo-Doh Laba Kodjo (69è) a réduit le score pour les Éperviers de Claude Leroy.

Au terme de cette journée, la RDC s’accapare du siège du leader du groupe avec 7 points (2 victoires et un nul), à une unité devant les Lions marocains qui comptent 6 points (2 victoire et une défaite). Les Ivoiriens, champions en titre, qui voient leur aventure s’achever dès le 1er tour, sont troisièmes avec 2 points (2 nuls et une défaite), tandis que le Togo est dernier du groupe (1 point).