Vers l’interdiction du burqa au Maroc ?

Le Maroc se prépare-t- il réellement à interdire le burqa ? Si aucune institution officielle ne s’est pas prononcée sur le sujet, une information selon laquelle la fabrication et la vente de cette tenue auraient été interdites, enflamme les réseaux sociaux depuis lundi 9 janvier.

Sur une image massivement relayée par les internautes, on constate un document signé par un représentant des autorités à Taroudant, où celui-ci ordonne aux fabricants et vendeurs de burqa de se débarrasser des leurs stocks de cette tenue dans un délai de 48 heure après la réception dudit document, tout en imposant également l’arrêt de sa fabrication et de sa vente. Les récalcitrants risqueraient la saisie de leur marchandise, précise la même note.

Dans ce sens, des témoins ont affirmé avoir aperçu des agents du ministère de l’Intérieur faire le tour des fabricants de burqa à Casablanca, pour leur communiquer la même décision. En attendant une réaction officielle du département en question, ces rumeurs provoquent un tollé. Les partisans de l’interdiction saluent cette décision, avançant notamment l’argument sécuritaire, ou encore la lutte contre cet habit « étranger à la culture marocaine» qui reflèterait «la montée de l’extrémise dans la société marocaine. Dans le camp opposé, on dénonce une décision s’opposant à un droit humain basique et fondamental, à savoir la liberté de se vêtir». Le sujet des libertés individuelles et des clivages entre conservateurs et modernistes revient donc au premier plan au Maroc.