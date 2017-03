Vente illicite de médicaments contrefaits et de contrebande

Aux risques et périls des consommateurs

Avec des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués au Maroc, le marché des médicaments de contrebande en provenance d’Algérie fleurit et séduit de plus en plus de jeunes désoeuvrés de la région de l’Oriental, d’Oujda précisément. Il ne passe pas un jour sans qu’on ne lise une note d’information sur l’arrestation à Oujda et dans d’autres villes marocaines d’un réseau de contrebandiers et la saisie de quantités faramineuses de médicaments dont le conditionnement trompe-l’oeil de l’extérieur inspire confiance à des consommateurs non-avertis. Le prix est certes irrésistible.

À titre d’exemple, le Nifluril est vendu dans les officines marocaines à 18 dirhams, alors que dans les marchés informels d’Oujda qui s’approvisionnent auprès des réseaux de contrebande, il est proposé à partir de 8 dirhams. C’est dire que le Royaume n’échappe pas au fléau mondial de la vente illicite des médicaments. Dans le monde, d’après l’Organisation mondiale des douanes, le trafic des médicaments contrefaits et de contrebande enregistre une croissance régulière et représente aujourd’hui 10% du marché international du médicament. Au Maroc, l’article 30 de la loi 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie instaure certes l’obligation de la vente du médicament en pharmacie mais le circuit non-conventionnel reste important et présente de sérieux dangers pour la santé des citoyens.

Les services chargés de la répression des fraudes procèdent souvent à des saisies de médicaments de contrebande ou produits de fabrication douteuse dans diverses régions du pays. En l’absence de statistiques, il est difficile d’estimer la valeur et le volume de ce circuit parallèle.

Inquiétude et sensibilisation

Toujours est-il qu’un chiffre officiel est susceptible de retenir l’attention: les intoxications médicamenteuses arrivent en deuxième position après les intoxications alimentaires et représentent près de 25% des intoxications déclarées au centre anti-poison et de pharmacovigilance.

Des statistiques inquiétantes face auxquelles l’on ne peut rester indifférent. C’est d’ailleurs afin de tirer la sonnette d’alarme sur l’ampleur du phénomène et le déficit de sensibilisation qui encourage sa propagation que des étudiants en 2ème année de l’Ecole supérieure d’Ingénierie de la santé et de management de projets (ESISMP), basée à Casablanca, ont mené une enquête qualitative auprès de 178 particuliers et 68 pharmaciens sur la vente illicite des médicaments en dehors du circuit formel.

L’obligation d’une ordonnance

«C’est un sujet qui s’impose et qui n’est pas uniquement propre au Maroc. C’est un fléau mondial, un commerce juteux. Les étudiants de la 2ème année ont effectué un sondage relatif au comportement des consommateurs auprès d’un échantillon assez représentatif de particuliers et de pharmaciens. Il en ressort, entre autres, que particuliers et pharmaciens s’accordent à dire que les prix des médicaments sont toujours chers, ce qui pousse les gens à s’en procurer sur le marché parallèle. Aussi, nous avons relevé à travers cette enquête que les particuliers n’ont aucune idée par rapport aux dangers encourus à l’achat d’un médicament de contrebande du moment qu’il est bien conditionné dans une boîte.

Aussi, les étudiants ont relevé de l’analyse des résultats de l’enquête que l’obligation de la présentation d’une ordonnance dans le cas de médicaments de prescription est un problème pour la vente des médicaments. Les deux échantillons interviewés pensent que l’obligation de présenter une ordonnance est limitative», déclare Wafaa Farhat Agoumi, fondatrice et directrice générale de l’ESISMP, biologiste, toxicologue, généticienne des populations et diplômée de l’ESSEC, ayant plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et plus particulièrement dans le développement clinique et professeur associé en sciences pharmaceutiques à l’Université Montpellier-I.

Dans le détail, les principaux résultats de cette enquête révèlent par ailleurs que les lieux de vente qui ressortent le plus sont dans les marchés et chez les particuliers.

Par contre, 29% des pharmaciens pensent que les médicaments sont vendus sur Internet, face à 8% des particuliers. Le prix du médicament est toujours considéré comme cher par les pharmaciens et les particuliers. Qu’est-ce qui pousse les particuliers à s’approvisionner en médicaments hors-pharmacie? La réponse est multiple: le prix cher, l’obligation de présenter une ordonnance, l’indisponibilité du produit arrivent successivement en tête des arguments avancés. Un autre argument de taille a été avancé: l’amélioration de la couverture médicale des patients. Ceux-ci se plaignent de l’inefficacité de certains génériques, seuls remboursés par le système d’assurance maladie.

Garantie de la traçabilité

A la question où peut-on se procurer des médicaments sans passer par la pharmacie, les interviewés ont répondu «Chez des particuliers», sur Internet, dans les souks et chez les marchands ambulants, mais aussi chez des médecins. Puis une question pour mesurer le degré de sensibilisation: Pourquoi les malades doivent acheter leurs médicaments uniquement en pharmacie? La réponse: Garantie de la traçabilité, respect des conditions du transport et de conservation, qualité du médicament et conseils associés à la dispensation. Une prise de conscience qui se dégage, mais qui est contredite par le taux des particuliers sondés (23%) qui ont déjà acheté (au moins une fois) un médicament en dehors du circuit formel.

C’est d’autant plus inquiétant que la majorité des interviewés (80%) ont moins de 30 ans. C’est ce qui fait dire à Wafaa Farhat Agoumi qu’un important travail de sensibilisation du grand public, des jeunes notamment, reste à fournir pour constituer un véritable rempart contre les idées reçus qui veulent que la seule différence entre un médicament vendu en pharmacie et un autre commercialisé par un particulier sur internet est relative au prix.