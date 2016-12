Vague de froid : Le Croissant rouge marocain consacre des aides alimentaires à plus de 1.000 familles

Le Croissant rouge marocain (CRM) a consacré des aides alimentaires au profit de plus de mille familles pour alléger leurs souffrances et les aider à faire face à la vague de froid qui sévit dans plusieurs régions du Royaume.

Réagissant à l’appel lancé par SM le Roi Mohammed VI, la Princesse Lalla Malika, présidente du Croissant rouge marocain, a pris une série de mesures consistant, notamment, en l’octroi, par le CRM, d’aides alimentaires en vue d’atténuer les souffrances de plus d’un millier de familles suite à la vague de froid qui frappe plusieurs régions du Royaume, en particulier des familles dans les zones enclavées de la province de Guercif, indique mercredi un communiqué du CRM.

De même, mille couvertures seront remises aux familles touchées, dans le cadre de la coopération et de la coordination avec le Bureau provincial du CRM et les autorités provinciales et locales, ajoute le communiqué, soulignant que l’initiative de SAR la Princesse Lalla Malika illustre “la détermination du CRM à adhérer à toutes les initiatives royales visant à prêter main forte aux catégories vulnérables afin qu’elles puissent surmonter les difficultés auxquelles elles font face”.

La Princesse Lalla Malika a appelé les bureaux provinciaux et locaux du Croissant rouge marocain, ainsi que les comités de vigilance à œuvrer, en coordination avec les autorités provinciales et locales dans les différentes régions du Royaume, à mobiliser les moyens et les bénévoles, en vue de satisfaire les besoins urgents et impérieux des familles vulnérables touchées par les intempéries que connaissent plusieurs régions du Royaume.