USB killer : Comment détruire un ordinateur en 2 secondes

Incroyable mais vrai. Désormais, il est possible qu’une simple petite clé USB puisse détruire, d’une manière irréversible, et en l’espace de quelques minutes, un ordinateur et même griller n’importe quelle machine disposant d’un port USB.

Cet outil, déjà disponible à la vente, a été mis au point par un Russe surnommé Dark Purple. Son invention permet de griller la carte mère d’un ordinateur en seulement quelques secondes, une fois la clé USB est branchée sur un ordinateur allumé. A peine quelques instants, l’appareil s’éteint et il est impossible de le rallumer.

La USB Killer est composé de plusieurs condensateurs qui vont se charger lorsque la clé est branchée et libèrent toute l’énergie accumulée dans le port USB, une tension qui peut atteindre jusqu’à 240 volts renvoyé directement dans votre ordinateur.

La USB killer peut prendre plusieurs formes ce qui vous met en garde de ne pas utiliser n’importe quel clé USB dans vos machines tant que vous n’avez pas vérifié la source.