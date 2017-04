Trump reçoit le nouvel ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui

Donald Trump a reçu, lundi à la Maison Blanche, Chrifa Lalla Joumala, qui lui a présenté ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur du roi Mohammed VI aux Etats-Unis d’Amérique.

Lors de cette audience, Lalla Joumala a fait part au président américain de la Haute considération et du respect de SM le roi Mohammed VI, en se félicitant que le Maroc et les Etats-Unis sont liés par une alliance historique inébranlable, qui date du 20 décembre 1777, lorsque le Maroc est devenu la première nation à reconnaître formellement l’indépendance et la souveraineté des treize Etats américains engagés dans la lutte pour la liberté.

Chrifa Lalla Joumala a affirmé la volonté d’œuvrer sans relâche avec l’administration, le Congrès et les autres institutions américaines afin de porter la relation séculaire maroco-américaine à des niveaux supérieurs, dans le cadre d’une dynamique positive à même d’insuffler un nouvel élan au partenariat stratégique, politique, économique, et sécuritaire unissant Rabat et Washington.