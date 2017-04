Trois élèves d’une école privée d’enseignement traditionnel morts dans un incendie à la Commune de Zemamra

Trois élèves d’une école privée de l’enseignement traditionnel à la Commune de Zemamra, relevant de la province de Sidi Bennour, ont trouvé la mort par asphyxie suite à un incendie qui s’est déclaré aux premières heures du mardi dans le pavillon réservé à l’hébergement des élèves, apprend-on auprès des autorités locales de la province.

Les services de la Protection civile et les autorités locales et sécuritaires sont intervenus pour évacuer 140 élèves et éteindre l’incendie, précisent les mêmes sources.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les tenants et aboutissants de cet incident.