Sur les traces du mythique Paris-Dakar

Rallye Oilibya du Maroc, 2017

“Nous sommes honorés pour la 6ème année consécutive du Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI.” C’est ainsi que Rida Hassan El Amir, Directeur Général d’Oilibya Maroc, s’est lancé dans son discours, à l’occasion de la conférence de presse du Rallye Oilibya du Maroc, tenue le lundi 11 septembre à Casablanca.

Les dates de cette 18ème édition sont fixées du 04 au 10 octobre 2017, le temps nécessaire aux 300 compétiteurs (autos, camions, quads & motos) pour traverser un peu plus de 2.500 kms, au départ de la ville de Fès en destination d’Erfoud. Un circuit réalisé sur les traces du mythique Rallye Paris-Dakar.

Ce rallye s’impose encore cette année, comme étant le plus grand rallye raid africain, tant par sa qualité que par sa variété de compétiteurs. Cette étape est la finale des Championnats mondiaux des rallyes tout-terrain sous l’égide des fédérations internationales de l’automobile et motocyclisme (FIA et FIM).

Les grands des rallyes raids sont là

En motos, les plus attendus sont Sam Sunderland (pilote du team KTM Red Bull Factory), actuel leader du Championnat du Monde 2017 et second du Rallye Oilibya du Maroc 2016, et son concurrent direct Pablo Quintanilla (pilote du team Rockstar Energy Husqvarna), actuel second du Championnat du Monde et vainqueur de la précédente édition du Rallye.

Le titre de champion du monde en quad se jouera également pendant le Rallye, puisque Alexis Hernandez Arias-Ponce est leader du classement avec une avance de 2 points seulement sur son poursuivant Raga Sonik, qui lui-même risque sa place, face à Kees Koolen, en retard de seulement 1 point.

La catégorie phare accueillera bien évidemment le champion du monde en titre et l’invaincu au Rallye Oilibya du Maroc depuis 2014, Nasser Al Attyiah (pilote du team Toyota Hilux Overdrive). Nasser tentera de conserver son titre face à une panoplie de pilotes de différents teams (Terranova, Hirvonen, Sébastien Loeb…).

Quant à la catégorie des camions, la course s’annonce aussi rude que les autres. Le team De Rooy sera représenté par 3 camions pour courir contre le team Mammoet et celui du Fazekas Motorsport Racing. Le Maroc sera représenté par le célèbre Harite Gabari, accompagné par Mustapha Arrahmani (pilotes motos du team Maroc), déterminés à briller sur leur terre.