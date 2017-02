Une touriste décédée et cinq autres blessés sur la plage du Val d’or à Harhoura

Six personnes ont été secourues mardi par les services de la protection civile après avoir été surprises par une vague géante sur la plage Val d’or de Harhoura où ils se promenaient, ont annoncé les autorités locales de la préfecture Skhirat-Témara.

Les six personnes ont été évacuées sur l’hôpital Ibn Sina à Rabat pour recevoir les soins nécessaires dons une veille dame âgée de 77 ans, malheureusement décédée juste après son transfert à l’hôpital.

Les services de la protection civile ont réussi à sauver de la noyade les six personnes en question, deux ressortissants français (un homme et son fils), un Canadien et trois femmes.