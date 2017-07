Tinghir se dote d’un nouveau centre hospitalier provincial

Les infrastructures de santé dans la province de Tinghir viennent d’être renforcées avec le lancement, vendredi, des travaux de construction d’un nouveau centre hospitalier provincial (CHP). Le coup d’envoi des travaux a été donné par le ministre de la santé, Houcine El Ouardi, en présence notamment du gouverneur de la province de Tinghir, Abdelhakim Nejjar, des chefs des services extérieurs, d’élus locaux et d’autres personnalités civiles et militaires.

Le nouvel hôpital sera doté notamment d’un plateau médico-technique avec un bloc opératoire, des services de stérilisation, de réanimation et de néonatologie, en plus d’un service des urgences, d’un laboratoire et d’une structure de radiologie.

Le CHP, qui sera édifié sur un terrain de six hectares avec une capacité litière de 120 lits, comprendra également des services d’hémodialyse, de kinésithérapie et de consultations externes.

Un budget de 240 millions de dhs a été consacré à la réalisation du centre hospitalier, qui une fois mis en service fournira des prestations diverses surtout dans les spécialités de médecine générale, de chirurgie, de gynéco obstétrique et de pédiatrie.

La réalisation de la nouvelle structure sanitaire sera très bénéfique pour la population de la province qui compte plus de 333 mille habitants en ce sens que ce projet permettra une amélioration de l’offre de soins et de la qualité de prise en charge des patients au niveau de la province.