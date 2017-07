Les textiliens marocains en mission de prospection dans le nord du Portugal

Une délégation de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) a effectué récemment une mission de prospection et de networking avec les acteurs majeurs de l’amont textile dans le nord du Portugal.

La mission est organisée à l’initiative de l’ambassade du Maroc au Portugal, en partenariat avec l’AMITH, l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI) et le Centre technologique du textile portugais et de l’industrie de l’habillement (Citeve).

Cette initiative se fixait pour objectif d’examiner les possibilités de partenariat entre les secteurs privés de textile du Maroc et du Portugal en vue d’identifier toutes les joint-ventures possibles et les opportunités d’investissement et de recherche de marchés en s’appuyant sur les avantages concurrentiels des deux pays.

L’AMITH, en collaboration avec les pouvoirs publics, se penche actuellement sur un projet ambitieux de formalisation de l’écosystème Maroc – Portugal – Espagne, apprend-on auprès de l’association professionnelle, soulignant que le Portugal est l’un des rares pays en Europe à afficher plus de 15 pc de croissance dans le textile et se positionne comme acteur de référence dans le développement technique et technologique de son tissu industriel (forte présence d’acteurs de l’amont).

En parallèle, l’Espagne se positionne plutôt dans la créativité et le design, a indiqué la même source, pour qui ce nouvel écosystème « permettra incontestablement de répondre à la nouvelle demande internationale et d’accéder à de nouveaux marchés aujourd’hui inaccessibles ».

Et de rappeler qu’en février dernier, une première rencontre a eu lieu entre l’AMITH et le président du Centre technologique mode portugais (CITEVE) considéré comme une référence à l’échelle européenne.

Cette visite au Portugal, qui a eu lieu les 6 et 7 juillet, visait ainsi à identifier les pistes de collaboration entre le Maroc et le Portugal, sensibiliser les acteurs portugais à l’investissement dans l’amont textile au Maroc et examiner toutes les options de partenariats et de collaboration entre les secteurs des deux pays.

Au programme de cette mission, figuraient notamment des rencontres avec de grands agrégateurs et un workshop avec ces industriels/agrégateurs sur le secteur du textile marocain et les mutations du paysage international ainsi que les options pour la formalisation de l’écosystème ibérico-marocain.

La délégation marocaine était composée de dirigeants de l’AMITH ainsi que d’industriels marocains.