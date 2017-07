Tenue à Rabat de la session extraordinaire du Conseil national du PJD

Le Parti de la justice et du développement (PJD) a tenu, samedi à Rabat, une session extraordinaire de son conseil national, en séance plénière, dédiée à l’approbation des projets relatifs au 8ème congrès national prévu avant la fin de l’année en cours.

Dans une déclaration à la presse Saâd Eddine El Othmani a indiqué que l’ordre du jour de cette session extraordinaire prévoit de fixer une date pour la tenue du congrès national ordinaire du parti, approuver le nombre de congressistes et des membres du congrès ainsi que la procédure du choix des délégués, soulignant qu’en cas d’approbation du conseil national lors de cette session, le comité préparatoire entamera ses travaux pour l’organisation des congrès locaux au niveau provincial en vue de choisir les délégués

Cette session extraordinaire se tient dans un contexte marqué par de grands enjeux politiques pour la nation d’abord et pour le parti ensuite, a affirmé M. El Othmani , dans une allocution d’ouverture, publiée sur le site électronique du Parti, notant que « le PJD assume une responsabilité historique compte tenu de sa position dans le gouvernement et de sa participation dans la gestion de la chose publique sur différents niveaux ».

Le parti se doit aussi d’assumer une « responsabilité historique qui nécessite une grande vigilance, une maturité, une vision futuriste et faire montre d’une grande cohésion », a-t-il dit, soulignant que le fait d’être conscient des exigences et des difficultés conjoncturelles est impératif pour pouvoir continuer concrètement sur la voie de la réforme. « Il n’a pas d’autre issue que d’œuvrer ensemble à la préservation de l’unité du parti et de sa cohésion », a-t-il martelé.

De son côté, M. Mustapha El Khalfi, membre du secrétariat général du PJD, a indiqué que le parti de la lampe est impliqué dans la dynamique de préparation du prochain congrès national, en tant qu’échéance reflétant la volonté du parti à renforcer et consolider sa cohésion à la lumière des développements que le Maroc a connus depuis les dernières élections.

Le secrétariat général du PJD avait décidé la semaine dernière la tenue de la session extraordinaire du conseil national du parti et chargé le comité préparatoire d’élaborer un projet d’adhésion qui sera présenté au Congrès pour approbation.