Temps froid jusqu’au mardi dans plusieurs régions du Royaume

La Direction de la Météorologie nationale (DMN) prévoit une baisse sensible des températures à partir de ce dimanche jusqu’au mardi, dans plusieurs régions du Royaume.

Dans un bulletin spécial, la direction relève que les température minimales vont varier entre -06 et -01, tandis que les températures maximales oscilleront entre 06 et 12 degrés dans les zones de Midelt, Tinghir, Azilal, Al Haouz, Boulemane, Ifrane, Jerada, Berkane, Figuig, Taourirte et Guercif (Sud).

Dans les zones d’Oujda, Chefchaouen, Taounat, Sefrou, Khenifra, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Settat, Fquih Ben Saleh, Berrchid, Rhamna, Chichaoua, Benimellal, Kelaa Sraghna, Ouarzazate, Errachidia (Nord), Al Houciema (reliefs), Taza, Ouazzane, Fes, Meknes, Moulay Yakoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kenitra et Sidi Bennour, les température minimales vont varier entre -01 et 04 alors que les températures maximales oscilleront entre 09 et 16 degrés, ajoute la même source.

Suite à l’établissement d’un flux de nord, les températures subiront une baisse sensible sur les régions précitées notamment lundi, précise la Direction de la Météorologie nationale, notant que ce temps froid pourra persister jusqu’à vendredi.