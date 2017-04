Temps chaud de samedi à mardi dans plusieurs régions du Royaume

Le temps sera chaud de samedi à mardi dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé vendredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Le temps sera chaud, le week-end, à Aousserd, Oued-Eddahab et Boujdour, avec des températures oscillant entre 36 et 40 degrés, a indiqué la DMN dans un bulletin spécial.

De même, les températures maximales connaîtront, lundi et mardi, une hausse sensible sur le nord des provinces sahariennes, le Souss et les plaines nord et centre, a ajouté la même source.