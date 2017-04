Le taux d’utilisation du smartphone en forte croissance au Maroc

C’est autour d’un déjeuner de presse, le mercredi 19 avril que Jumia a rendu publique son Livre blanc : “Maroc mobile 2017”, incluant les dernières statistiques de l’évolution de l’industrie du mobile en Afrique et au Maroc en 2017. Cette étude menée dans notre royaume et dans 15 autres pays, à savoir l’Algérie, Nigeria, Kenya, Tunisie, Egypte, Ethiopie…

Le taux d’utilisation du smartphone, est en forte croissance



-La diversité de l’offre et les prix convenables à chaque consommateur, est une forme de démocratisation du smartphone. Ce qui mènera probablement, le taux d’utilisateurs de cet outil technologique en Afrique, à une hausse allant de 28% (2016) à 55% (2020).

– Cette diversité est essentiellement due aux marques récemment implantées au Maroc (Injoo, Infinix, Yezz …).

– Ce même facteur, a permis de développer une concurrence, impliquant une chute de 2743 DH du prix moyen des smartphones achetés sur ce même site au Maroc. Passant de 3943 DH en 2013 à 1200 DH en 2016.

Le M-Commerce et le consommateur marocain

Le M-Commerce, est définit comme étant l’action de réaliser un achat sur internet, depuis un support mobile (smartphone ou tablette).

Le consommateur marocain, est de plus en plus connecté et adepte au M-Commerce. 15% des ce qui revient d’une part, à l’omniprésence du réseau internet mobile dans les régions du Maroc.