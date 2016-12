Taoufiq Hejira : La déclaration de Chabat au sujet de la Mauritanie n’a été examinée par quelconque institution du parti

Le président du Conseil national du parti de l’Istiqlal (PI) Taoufiq Hejira a affirmé que la déclaration du Secrétaire général du parti au sujet de la Mauritanie était « éminemment personnelle » et que ni le choix, ni le timing, ni la teneur de ce sujet n’ont été examinés et approuvés par une quelconque institution du PI.

«En tant que président du Conseil national du Parti de l’Istiqlal, deuxième institution décisionnelle après le Congrès général du parti, je souhaiterai annoncer avoir sous-estimé autant la gravité de la déclaration du Secrétaire général sur nos relations solides et pérennes qui nous ont constamment lié à la Mauritanie, que les répercussions de la déclaration du Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal relative à ce sujet, en rapport avec les efforts du Royaume du Maroc, sur les plans régional et continental, basés en permanence sur le bon voisinage, la coopération et la solidarité », indique M. Hejira dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

M. Hejira précise qu’après le recul nécessaire pour évaluer ce qui s’est passé, et suite aux grandes répercussions de ce sujet au niveau national, continental et international, « je souhaiterai rappeler que ni le choix de ce sujet, ni son timing, ni sa teneur n’ont été examinés et approuvés par une quelconque institution du parti ».

Il a noté que « la déclaration du Secrétaire général était éminemment personnelle, où il a donné libre cours à son propos considérant qu’il s’adressait à une réunion interne, et que le communiqué émanant du Comité exécutif, à la préparation duquel j’ai assisté, a été élaboré suivant la présentation traditionnelle des questions de l’actualité, sans jamais prévoir les retombées négatives pouvant découler de ce sujet ».

« J’aimerai rappeler que les positions officielles du parti de l’Istiqlal au sujet de la Mauritanie, pays voisin et frère, ont toujours été fondées sur le respect de ses frontières et de son intégrité territoriale connus et reconnus par le Droit international », relève le communiqué.

«J’apprécie le point de vue des frères mauritaniens sur ce dérapage et j’annonce ma solidarité absolue avec eux, confirmant que cette déclaration ne saurait troubler l’atmosphère avec nos frères Mauritaniens et que le Parti de l’Istiqlal reste fidèle à la mémoire de ses pionniers et à l’action en faveur du soutien de la coopération bilatérale et du respect mutuel, partant de notre forte conviction en la nécessité de bâtir sur de bonnes bases adossées à l’édification de l’Union maghrébine sur des fondements solides respectant les intérêts suprêmes communs», conclut Le président du Conseil national du parti de l’Istiqlal (PI) Taoufiq Hejira a affirmé que la déclaration du Secrétaire général du parti au sujet de la Mauritanie était « éminemment personnelle » et que ni le choix, ni le timing, ni la teneur de ce sujet n’ont été examinés et approuvés par une quelconque institution du PI.

