Tanger : George Mitchell s’interroge sur la paix au Moyen-Orient

«La Paix est-elle possible au Moyen-Orient?». C’est la question à laquelle devrait répondre la sommité mondiale et ancien sénateur américain George John Mitchell présentera, le 11 mai à Tanger, lors d’une conférence du «Tangier Global Forum», initiative de l’Université américaine de la Nouvelle-Angleterre.

La conférence de Mitchell, sommité mondiale qui a rédigé l’accord de paix de l’Irlande du Nord en 1998 et qui a servi en tant qu’envoyé spécial du Président Obama au Proche-Orient de 2009 à 2011 afin de poursuivre le processus de paix, sera la huitième d’une longue série au cours de cette année académique. Cette conférence fait suite à d’autres débats tels que les défis du monde arabe, la naissance du monothéisme et l’application des leçons des années lumières aux grands défis auquel l’humanité fait face aujourd’hui. Elle se tiendra au campus de l’UNE à Tanger et sera également transmise en direct à travers le monde sur le lien suivant www.une.edu/tgf/live.