« Tadqiq » : un nouveau portail dédié aux candidats au baccalauréat

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, vendredi, le lancement sur son portail électronique du service « Tadqiq » au profit des candidats à l’examen du baccalauréat au titre de la session de juin 2017.

Ce service vise à fournir une base de données précise et actualisée avec des données identiques à celles contenues dans les dossiers de candidature et les documents officiels au niveau de l’établissement scolaire, le but étant d’éviter des erreurs au moment de l’enregistrement des données personnelles des élèves et dont la correction coûte cher aussi bien aux candidats qu’à l’administration scolaire.

Tadqiq permettra aux candidats à l’examen national du baccalauréat de vérifier les données sur la carte électronique de candidature et faire le suivi des demandes de correction.

Le ministère appelle à cet égard l’ensemble des candidats à l’examen du baccalauréat à vérifier obligatoirement leur carte de candidature électronique obtenue à travers le système de gestion scolaire « Massar » et leur photo personnelle, et de l’approuver sur le site avant le 25 avril courant.