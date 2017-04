Suppression des subventions du gaz butane, du sucre et de la farine : le gouvernement démentit

Contrairement à ce qui a été relayé par certains médias, le gouvernement n’a pas présenté un scénario pour la levée des subventions du gaz butane, du sucre et de la farine, dans le cadre de la réforme du système de la Compensation.

Ces informations concernant une éventuelle levée desdites subventions sont « dénuées de tout fondement », a affirmé jeudi le ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des Affaires générales et de la Gouvernance.

« Le gouvernement a présenté dans son programme une orientation importante visant à renforcer la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté et la précarité et à soutenir le pouvoir d’achat des franges sociales ciblées, à travers la gestion des différentes ressources dont celles qui seront dégagées après la réforme de la Caisse de compensation », a expliqué la même source.

Et d’ajouter que le gouvernement n’a pas encore tranché au sujet du scénario de cette réforme et qu’une décision sera prise en concertation profonde avec les différents partenaires concernés.

« Le gouvernement présentera les réalités et les données précises à ce sujet le moment opportun », a souligné le ministère chargé des Affaires générales et de la Gouvernance.