« Sultan El-Tarab » Georges Wassouf en clôture de Mawazine 2017

L’icône de la chanson arabe Georges Wassouf clôturera, samedi 20 mai, la 16-ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde à la scène Nahda.

Considéré comme un des meilleurs représentants de la chanson arabe, Georges Wassouf promet un concert mémorable au Maroc.

Wassouf demeure l’un des rares chanteurs à avoir attiré des millions de fans en très peu de temps et à un très jeune âge. Parmi les chansons qui ont fait ses débuts et lui ont fait rencontrer le succès : El Hawa Sultan, grâce à laquelle on le surnomme « Sultan El-Tarab », Rohi ya Nesmah, Helif el-Amar et Law Naweit.

En 2009, Georges Wassouf sort l’album Allah Karim qui se vend à des milliers d’exemplaires dans le monde, suivant ainsi le succès des autres opus du chanteur tel que Kalamek Ya Habibi en 2007 ou encore Salaf Wi Deine, en 2003, et qui fut un énorme succès en Moyen-Orient.

À 55 ans, Georges Wassouf a réussi une carrière artistique extraordinaire avec plus de 30 albums et de nombreuses tournées mondiales.

Par ailleurs, les chanteurs talentueux Mohamed Al Salem, Hussein El Deek se produiront sur la scène Nahda le lundi 15 mai.

La première partie de la soirée du lundi 15 mai sera assurée par le chanteur irakien Mohamed Al Salem, qui a démarré sa carrière artistique en 2006 et a rencontré le succès en 2011, grâce à son titre Qalb Qalb, mais aussi Ahwak ana et Akhbar al hwy.

Juste après, c’est Hussein Al Deek qui se produira sur la scène Nahda.

Né en 1984 en Syrie, Hussein Al Deek est un chanteur populaire issu d’une grande famille d’artistes.

Hussein Al Deek est considéré aujourd’hui comme un des artistes syriens les plus populaires dans le monde arabe, avec à son actif plus de 25 chansons et 10 vidéos clip.