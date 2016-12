La Suédoise Sagstrom remporte, à Marrakech, la 5è édition de Lalla Aicha Tour School

La Suédoise Madelene Sagstrom a remporté, mercredi à Marrakech, la 5è édition de Lalla Aicha Tour School de golf, épreuve de qualification du Ladies European Tour (LET), dont la phase finale s’est déroulée aux Golfs d’Amelkis et du Samanah Country Club à Marrakech.

Quant à la deuxième position de ce tournoi, organisé à l’initiative de l’Association du Trophée Hassan II de golf (ATH), elle a été remportée par la joueuse islandaise Jonsdottir Valdis Thora, qui a réalisé un score total de 345 coups, soit -15 (72/71/69/65/68), tandis que la troisième place est partagée, ex-aequo, par quatre joueuses, à savoir l’Allemande Lampert Karolin, l’Australienne Yuan Celina et les Françaises Sauzon Agathe et Boutier Celine, qui ont toutes réalisé un score total de 346 coups, -14.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, présidée par Chrifa Lalla Nouffissa, fille de Feue SAR la Princesse Lalla Aicha, le vice-président adjoint de l’ATH, Mustapha Zine a souligné que cet événement sportif est le fruit d’un partenariat solide entre l’ATH, présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, et le Ladies European Tour (LET).

« Depuis sa première édition en 2012, ce prestigieux événement a permis de rendre un grand hommage à Feue SAR la Princesse Lalla Aicha qui a toujours soutenu la cause féminine et a contribué au développement du golf féminin au Maroc », a indiqué M. Zine.

Il a, de même, noté que cet évènement n’aurait pu réussir sans l’implication directe de SAR le Prince Moulay Rachid, président de l’ATH, grâce à qui le développement du golf au Maroc est en plein essor, avec l’émergence d’une élite de golfeurs talentueux, et ces évènements deviennent des rendez-vous sportifs de haut niveau, incontournables pour les passionnés de golf et les golfeurs inconditionnels du Maroc.

Pour sa part, le directeur exécutif du Ladies European Tour, Ivan Khodabakhsh a exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI et SAR le Prince Moulay Rachid pour le soutien du développement du golf féminin dans le monde, signalant que le LET ne ménagera aucun effort en faveur de l’accompagnement des joueuses amateurs vers des carrières professionnelles prometteuses.

Le vice-président de la Fédération royale marocaine de Golf (FRMG), Kamil El Kholti a fait savoir que cette 5 édition a connu un franc succès grâce aux efforts déployés par l’ATH et témoigne de la maturité et la progression de Lalla Aicha Tour School, qui a su gagner la confiance du monde du golf, en constituant une phase de qualification importante pour le LET.

A l’issue de la cérémonie de remise des prix, Sagstrom a exprimé sa fierté d’avoir remporté la 5è édition de Lalla Aicha Tour School, un titre qui vient enrichir son parcours professionnel, précisant que les différentes étapes de la manifestation se sont déroulées dans de très bonnes conditions.

Les pré-qualifications C et D ont été disputées du 23 au 26 octobre dernier, respectivement, au Angkor Golf Resort au Cambodge et au Golf Club La Pradera de Potosi en Colombie, alors que les pré-qualifications A et B se sont déroulées, respectivement, du 16 au 19 novembre et du 9 au 12 décembre au Royal Golf Anfa de Mohammedia (RGAM).

La cinquième édition de Lalla Aicha Tour School, épreuve de qualification du Ladies European Tour a accueilli cette année près de 250 joueuses venant de 33 pays. Les 30 premières bénéficieront d’une pleine catégorie pour jouer la totalité des tournois du LET saison 2017, tandis que celles classées entre les 31-ème et la 60-ème places bénéficieront d’une catégorie partielle.

La Marocaine Maha Haddioui est exemptée de ces qualifications, car elle a pu garder ses cartes pour 2017, en se classant aujourd’hui dans les Top 50 du Ladies European Tour.

Ce tournoi est désormais un rendez-vous international de première importance, ouvert aux participantes amateurs pour décrocher des cartes d’accès au monde du professionnalisme et aux professionnels pour disputer l’ensemble des tournois en Ladies European Tour.