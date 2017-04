Suède : une camionnette percute des passants dans le centre de Stockholm, des blessés

Un véhicule, tout d’abord décrit comme un camion par la police suédoise, a renversé des piétons dans le centre de la capitale suédoise ce vendredi après-midi.

« Il s’agirait en fait d’une camionnette qui a blessé plusieurs personnes », indique un communiqué de la police locale, au moment où la radio publique Ekot évoquait 3 morts.

Si la police n’a pas donné plus de détails dans l’immédiat, l’incident s’est produit peu avant 13 heures, à proximité d’un grand magasin, au croisement d’une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale.

Alors qu’une partie du centre de la capitale a été bouclée par les forces de l’ordre, une forte détonation aurait été entendue, selon le site du journal local Aftonbladet.