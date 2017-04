Le Squelette du dinosaure marin vient d’être restitué au Maroc

Le Squelette du dinosaure marin qui avait été exposé en mars dernier à l’hôtel Drouot à Paris vient d’être restitué au Maroc et livré au Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, a-t-on appris auprès de l’Ambassade du Royaume du Maroc en France.

Cette restitution s’est effectuée dans le cadre d’un Accord entre le Royaume du Maroc et les détenteurs de ce Squelette, qui permet d’éviter un processus judiciaire long et fastidieux ; Accord par lequel ils reconnaissent sans condition la propriété du Maroc de ce Squelette et acceptent d’en assurer le transfert au Maroc et sont indemnisés au prix coutant pour les travaux effectivement réalisés de restauration et de reconstitution du Squelette.

Par ailleurs, la plainte déposée contre » X » pour fouilles illégales et exportation illicite de fossiles en infraction aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Maroc suivra son cours.