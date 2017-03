Le squelette de plésiosaure découvert au Maroc retiré des enchères à Paris

Nouveau rebondissement dans l’affaire du squelette d’un plésiosaure découvert au Maroc et mis aux enchères à Paris. Le commissaire-priseur Maître Alexandre Giquello a annoncé mercredi l’annulation de l’opération de vente qui était prévue le 7 mars au célèbre hôtel Drouot. Le représentant de l’étude Binoche et Giquello, en accord avec le vendeur, a pris cette décision après son entrevue avec l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa. Toutefois, le squelette du reptile marin, un Zarafasaura Oceanis vieux de 66 millions d’années, dont la valeur a été fixé à près de 5 millions de dirhams, sera toujours exposé, du 4 au 6 mars, comme cela été initialement programmé.

Cette annulation fera plus d’un heureux au Maroc, et plus particulièrement parmi les membres de l’association pour la protection du patrimoine géologique du Maroc (APPGM) qui a réclamé lundi dernier le rapatriement au Maroc du fossile retrouvé dans les bassins de phosphates de Khouribga. Mardi, Abdellah Alaoui, Directeur du patrimoine au ministère de la Culture marocain, a quant à lui déclaré que le squelette de l’animal à l’aspect proche du serpent et de la tortue faisait partie du « patrimoine national » et annoncé « une enquête pour savoir comment ce fossile, une espèce rare qui n’existe qu’au Maroc, a pu être sorti du pays ».

Le prochain défi pour l’APPGM et les autorités marocaines sera donc de parvenir à récupérer le squelette.