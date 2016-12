SM le Roi visite plusieurs sites historiques restaurés à Marrakech

Le Roi Mohammed VI, a visité, mercredi, plusieurs sites historiques restaurés dans le cadre de la première tranche du projet de requalification urbaine de Hay El Mellah, rebaptisé «Hay Essalam», de l’ancienne médina de Marrakech.

Sa Majesté a visité les places publiques Sidi Ahmed El Kamel, Lakzadriya (ferblantiers), Souikat, les Foundouks Moulay Mustapha et Touma, ainsi que Souikat d’El Mellah, des sites historiques dont la restauration fait partie intégrante d’un programme global de requalification urbaine de Hay El Mellah, doté d’une enveloppe budgétaire global de 194 millions de dirhams.

Destiné à la réhabilitation de Hay El Mellah, à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants, et au renforcement des infrastructures de base, ce programme pilote, qui représente un taux de réalisation de 65 pc, prévoit la restauration, dans une deuxième tranche, de la place publique Al Miaarra, du Borj (silo à grain), et des Foundouks «Tazi» et « Souloubane», outre la construction de quatre équipements sociaux de proximité, dédiés aux personnes âgées, aux femmes, aux jeunes, et aux enfants du quartier.

La mise en valeur du quartier El Mellah rentre dans le cadre de la préservation de la composante juive de l’identité marocaine et témoigne des valeurs de tolérance et d’ouverture qui ont toujours caractérisé le Royaume.

Le programme global de requalification urbaine de Hay El Mellah consiste en le traitement des édifices menaçant ruine, la démolition des immeubles menaçant ruine et qui ne peuvent faire l’objet de travaux de consolidation ou de réparation, le réaménagement des places publiques, la réhabilitation des ruelles, des Foundouks et des commerces, la reconstruction de certains locaux commerciaux, le renouvellement de la toiture en bois, le renforcement des circuits touristiques et le ravalement des façades.