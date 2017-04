SM le Roi rend hommage à la mémoire de feu M’hamed Boucetta

SM le Roi Mohammed VI a rendu un hommage appuyé à la mémoire de feu M’hamed Boucetta, un éminent homme d’Etat, un grand patriote et un leader de parti sage.

«Avec la disparition de feu M’hamed Boucetta, le Maroc a perdu l’un de ses grands Hommes d’Etat, connus et reconnus pour leur sagesse, leur hauteur de vue et leur engagement au service des Causes de la patrie et des citoyens», a affirmé le Souverain dans un message à l’occasion de la commémoration du quarantième jour du décès de M’hamed Boucetta, dont lecture a été donnée par le Conseiller de SM le Roi, M. Abdellatif Menouni.

«La circonstance implique pour nous d’évoquer la mémoire et les vertus du cher disparu, qui faisaient de lui un grand patriote, un éminent homme d’Etat, un militant politique et partisan chevronné et un bâtonnier novateur, outre les hautes qualités humaines qui étaient les siennes. En effet, tout le monde atteste de son patriotisme sincère, lui qui s’est engagé à un âge précoce dans l’Action nationale et dans la lutte pour la liberté et l’indépendance du Maroc», a souligné SM le Roi.

Connu aussi pour sa fidélité indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, son attachement loyal et immuable aux constantes et aux sacralités de la Nation, et pour son dévouement dans la défense de ces symboles, au premier chef desquels vient la justesse de la Cause nationale, feu M’hamed Boucetta se prévalait d’un engagement actif à faire prévaloir la Cause palestinienne, ajoute le Message Royal.

Tout au long de son parcours jalonné d’apports patriotiques sincères, le défunt a fait preuve d’un sens élevé des responsabilités, d’un dévouement et d’une abnégation indéniables dans les différentes missions et les diverses responsabilités représentatives, gouvernementales et diplomatiques qu’il a exercées avec tout le mérite et toute la compétence requis, a souligné SM le Roi.

Nommé à la tête de la Commission consultative chargée d’apporter des amendements substantiels à l’ancienne Moudawana, le grand regretté s’est acquitté pleinement de sa mission, en permettant par son apport constructif que ladite Commission achève ses travaux et produise un Code de la Famille avancé, a rappelé le Message Royal.

Sur le plan politique, le défunt était un militant expérimenté et talentueux, un leader de parti sage, appréciant l’action politique noble et faisant de la politique dans le respect de ses principes éthiques et de ses finalités sublimes, a encore affirmé le Souverain, relevant que «le défunt avait un style qui lui était propre, agissant comme un homme de méthode et de persuasion, plus qu’à la manière d’un homme de polémique».

«Grâce à ses qualités rarissimes, il a réussi à emporter l’adhésion unanime de l’ensemble des composantes du parti de l’Istiqlal, dont il fut l’un des fondateurs avant d’en assumer les charges du Secrétariat général pendant plus de vingt-quatre ans. Par la suite, il est devenu membre du Conseil de la présidence du parti et président de la Fondation Allal El-Fassi, se posant ainsi en digne successeur de son illustre prédécesseur», a rappelé le Message Royal.

Le défunt s’est affirmé aussi comme «une référence pour les dirigeants, les militants et les militantes du parti, eu égard à la vaste expérience qu’il comptait à son actif, à la sagesse et à la lucidité qui caractérisaient sa gestion des affaires politiques, ferme sur ses principes et enclin au dialogue et au consensus positif, qui placent l’intérêt national au-dessus de toute autre considération», a relevé SM le Roi, affirmant que «le regretté disparu jouissait de toute Notre estime et de toute Notre sollicitude pour les éminents services rendus à sa Patrie et à son Roi».

«Nous n’avons jamais vu en lui « un sage silencieux », mais un « sage » au sens plein du terme, sachant quand ne pas prendre la parole, et quand ne pas garder le silence. C’est là une approche pondérée à laquelle le défunt, que Dieu le bénisse, s’est tenu jusqu’à la fin de ses jours», a souligné le Souverain, rendant également hommage au côté humain authentique du défunt.

Eu égard à la bonne moralité, à la compagnie bienveillante et cordiale, à la simplicité et à la modestie sincère dont il faisait preuve, M’hamed Boucetta est «un exemple à suivre pour les générations présentes et futures appelées à marcher sur ses pas et à s’inspirer de ses vertus: l’amour de la patrie et l’engagement dévoué à défendre ses Causes et à relever les défis auxquels elle fait face», conclut le Message Royal.