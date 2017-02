SM le Roi quitte Lusaka au terme d’une visite officielle en République de Zambie

SM le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Moulay Ismail, a quitté, jeudi après-midi Lusaka, au terme d’une visite officielle en République de Zambie.

A Son départ de l’aéroport international « Kenneth Kaunda » de Lusaka, le Souverain a été salué par le Président de la République de Zambie, SEM. Edgar Chagwa Lungu.

Le Souverain et le Chef de l’Etat zambien ont, par la suite, passé en revue un détachement de la garde d’honneur, avant que SM le Roi ne soit salué par le ministre zambien des Affaires étrangères, M. Harry Kalaba, le Chef des forces de police zambiennes, et les Commandants des forces armées zambiennes (terre, air, républicaines), l’ambassadeur du Maroc en République de Zambie, Mme Saâdia Alaoui, ainsi que par des membres de la représentation diplomatique.

Première du genre dans ce pays d’Afrique australe, cette visite a été marquée par les entretiens qu’a eus SM le Roi avec le Président Edgar Chagwa Lungu, ainsi que par la signature de 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les deux pays.

Ce déplacement royal est l’illustration parfaite de la volonté du Maroc, portée au plus haut niveau, de s’ouvrir davantage vers cette région d’Afrique australe, de diversifier ses partenariats dans le continent et de promouvoir davantage le modèle de coopération Sud-Sud, en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain.