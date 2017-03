SM le Roi et le président Ivoirien lancent les travaux de construction de la mosquée «Mohammed VI» à Abidjan

SM le roi Mohammed VI et le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, ont procédé, vendredi à Abidjan, au lancement des travaux de construction d’une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser de son nom.

Cette mosquée qui sera réalisée dans un délai de 34 mois, s’étalera sur une superficie de 25.000 m2, et comprendra deux salles de prière (hommes et femmes) d’une capacité d’accueil totale de plus de 7.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférences, un pavillon administratif, une école coranique, un logement pour l’imam, un complexe commercial, un parking et des espaces verts.