SM le Roi préside à Casablanca une séance de travail consacrée au projet de gazoduc

SM le Roi a présidé, mardi au Palais Royal de Casablanca, une séance de travail consacrée au projet de gazoduc, reliant le Nigéria au Maroc à travers plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, indique un communiqué du Cabinet royal.

Ce projet a été initié à Marrakech lors de la rencontre tenue entre les deux chefs d’état en marge de la Cop 22 et finalisé à Abuja.

Cette séance de travail qui intervient après la cérémonie officielle présidée par Sa Majesté et le président du Nigéria, a connu la participation de hauts responsables nigérians désignés par le président de la république fédérale de Nigeria, son Excellence M. Muhammadu Buhari.

Elle s’inscrit dans le cadre des mesures concrètes visant à promouvoir ce projet régional structurant pour l’ensemble des pays de la région.

Ce gazoduc de portée stratégique, susceptible d’être relié au marché européen, favorisera l’émergence d’une zone nord-ouest africaine intégrée et permettra à la région d’atteindre l’indépendance énergétique, d’accélérer les projets d’électrification au bénéfice des populations et de développer des activités économiques et industrielles importantes.

Les discussions ont porté sur la faisabilité technique et le financement du projet.

Cette séance de travail a réuni, du côté marocain, le Chef du gouvernement, M. Abdelilah Benkirane, les conseillers de Sa Majesté le Roi ainsi que d’autre personnalité.