SM le Roi pose la première pierre d’un complexe administratif à Casablanca

SM le Roi Mohammed VI a procédé, vendredi, à la pose de la première pierre d’un complexe administratif devant regrouper l’ensemble des intervenants du port de Casablanca.

Doté d’une enveloppe budgétaire globale de 340 millions de dirhams, ce projet illustre, une fois de plus, la volonté du Souverain de renforcer l’attractivité de la ville et de conforter sa place en tant que locomotive de développement économique.

Il vient conforter les différents chantiers engagés dans le cadre du programme «Wessal Casablanca Port» (transfert du port de pêche et du chantier naval, le développement d’un terminal de croisières) et destinés à reconvertir une partie de la zone portuaire par la création d’un nouveau centre urbain, la mise en valeur du quartier historique de la Médina et de son littoral et l’identification de la ville en tant que destination phare du tourisme de culture, d’affaires et de croisière.

Ce projet a pour objectif d’optimiser les espaces portuaires par le regroupement de services jusqu’alors dispersées sur le port (autorité portuaire, douanes, district, opérateurs, consignataires, manutentionnaires, Marsa Maroc, banques…), d’améliorer la qualité de service aux usagers du port, et d’assurer une meilleure intégration du port dans son environnement urbain.

Mobilisant une assiette foncière de 3.000 m2, ce complexe administratif, qui sera érigé tout près de la gare ferroviaire de Casa Port, est constitué de deux corps de bâtiments, une tour haute (R+25) et une tour basse (R+8), reliés par un hall (R+6).

La conception architecturale adoptée répond aux attentes des prestataires en matière d’accueil et de fonctionnalité. La tour basse comportera des services communs au personnel (crèche, espace de sport, locaux sociaux et associatifs), alors que la tour haute comprendra l’ensemble des directions, ainsi que des espaces de restauration et de détente. Les niveaux 22 à 24 devront ainsi abriter des restaurants et des cafés avec terrasses extérieures protégées par l’avancée de toiture inclinée qui couronne la tour par un belvédère unique ouvert sur l’horizon.

Le futur complexe, doté de quatre niveaux de sous-sols destinés à recevoir les locaux technique et de logistique et un parking pour le stationnement des véhicules du personnel, tiendra compte des contraintes de durabilité et de haute qualité environnementale (énergies renouvelables, efficacité énergétique).

Faisant partie du programme de valorisation de la zone historique du port de Casablanca, ce projet sera réalisé dans un délai de 24 mois, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique, la wilaya de la Région Casablanca-Settat et l’Agence Nationale des Ports (maitre d’ouvrage).

La construction de cet édifice au port de Casablanca, cœur battant de la métropole, donnera un grand coup de neuf à la zone d’implantation, en phase avec la volonté de SM le Roi, que Dieu L’assiste, de doter la capitale économique du Royaume d’infrastructures modernes, aux normes internationales, en mesure de donner un souffle durable au renouveau de la ville et de répondre aux aspirations légitimes de ses habitants.