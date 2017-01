SM le Roi nomme le Général de division Abdelfatah Louarak, Inspecteur général des FAR

SM le Roi a reçu mardi au Palais Royal de Casablanca, le Général de division Abdelfatah Louarak, au cours de cette audience, le souverain a nommé le général de division Abdelfatah Louarak, inspecteur général des FAR, précise le communiqué.

A cette occasion, SM le Roi a rendu hommage au général de corps d’armée, Bouchaib Arroub pour ses qualités de service sous les ordres de feu SM le roi Hassan II, et de SM le roi Mohammed VI.

Le Général de division Abdelfatah Louarak a été choisi dans ses nouvelles fonctions pour ses hautes qualités humaines et professionnelles et pour l’abnégation et la loyauté dont il a fait montre dans l’exercice des différentes responsabilités militaires et d’encadrement dont il a eu la charge.