SM le Roi lauréat du Prix Mandela de la Paix pour l’année 2016

SM Mohammed VI a été désigné lauréat 2016 du Prix Mandela de la Paix. Un prix décerné à des Personnalités ou Institutions pour récompenser des actions louables en faveur de l’Afrique et de la Paix dans l’esprit de Nelson Mandela.

L’institut Mandela installé à l’Université de Bordeaux, est un Think Tank de promotion d’égalité des chances, favorable à l’économie de marché, à la solidarité internationale et à l’unité africaine. ​

Il se donne pour mission de garder vivant l’esprit et l’inspiration du Président Mandela et de promouvoir ses valeurs de « société ouverte » et de Paix partout sur le continent par une « diplomatie intellectuelle ». C’est dans cet esprit qu’il a décidé de désigner SM le Roi pour le prix de l’année qui s’achève.

​L’institut est composé de généraux, de diplomates, de Politiques, de Journalistes, d’Acteurs économiques, d’Experts, de Chercheurs et d’Intellectuels de la diversité mondiale, dont Olivier Stirn, ami de Mandela et ancien ministre et ambassadeur de France, le général Jean-Philippe Ganascia, Ancien Commandant de la Force européenne au Tchad, Abderrahmane Mekkaoui, Spécialiste des Affaires Militaires et Stratégiques, enseigne aux Universités de Dijon (France) et Casablanca (Maroc), le Docteur Paul Kananura, Expert en Géopolitique et Politiques Publiques, exerce des fonctions de conseil stratégique auprès des gouvernements et des grandes entreprises, entre autres.

L’Institut organise régulièrement des rencontres de haut niveau. Il se consacre aux missions stratégiques de promotion de l’émergence de l’Afrique et des valeurs de « Société ouverte » et de Paix grâce à une « diplomatie intellectuelle ». Il mène des actions d’expertise et de lobbying pour l’émergence du Continent.