SM le Roi inaugure un terrain de sport de proximité à Ain Sebâa

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a inauguré, jeudi au quartier Al Hanaa à la préfecture d’Arrondissements Ain Sebâa-Hay Mohammadi (Casablanca), un terrain de sport de proximité.

Ce projet fait partie intégrante d’un programme global portant sur l’aménagement de 23 terrains de sport de proximité au niveau de différents quartiers des arrondissements de Roches Noires, Ain Sebâa et Hay Mohammadi, pour un investissement global de l’ordre de 27,4 millions de dirhams.

Fruit d’un partenariat entre l’INDH, la wilaya de la région Casablanca-Settat, la préfecture d’arrondissements d’Ain Sebâa Hay Mohammadi, la Commune de Casablanca, la délégation préfectorale de la Jeunesse et du sport, et des associations locales, cet ambitieux programme prévoit la réalisation de terrains de proximité dans les quartiers de Dakhla (4 terrains), Belle vue (3), Espace Jaouhara (2), Espace El Khalil (2), Foum El Hasn (2), Roches Noires (2), El Fouarrate, El Machrouaa, Al Amane II, Achabab, Dar Lamane, Ibn Al Banae Al Mourakouchi, El Manzeh et Fal Al Hanaa (un terrain dans chacun des quartiers).