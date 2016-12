SM le Roi inaugure le nouveau terminal de l’aéroport Marrakech Menara

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé, mercredi, à l’inauguration du nouveau terminal de l’aéroport Marrakech-Menara, un atout supplémentaire pour l’attractivité de la Cité Ocre et une vitrine pour un Maroc durable au coeur des technologies les plus innovantes.

Ce projet d’envergure, qui a nécessité un investissement global de 1,22 milliard de dirhams, intervient en concrétisation des hautes orientations royales visant à doter Marrakech d’une infrastructure aéroportuaire moderne conforme aux normes internationales, à même de répondre à la croissance incessante du trafic passager, d’accompagner l’essor socio-économique et touristique de la ville, et de conforter sa notoriété mondiale déjà établie.

Les travaux d’extension de l’aéroport ont porté sur la construction d’un nouveau terminal d’une superficie de 57.000 m2, et l’agrandissement du parking avions qui peut désormais accueillir 12 avions moyen-courrier supplémentaires.

Le nouveau terminal est doté d’équipements technologiques de pointe répondant aux exigences internationales en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services, et d’une architecture optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers. Il comporte également des passerelles télescopiques d’embarquement et de débarquement, un hall d’arrivée, une zone réservée à la livraison des bagages, des bureaux de change, une esplanade piétonne avec des espaces verts, un parking voitures de 1.550 places et une aire de dépose minute.

La nouvelle structure aéroportuaire abrite aussi des espaces d’expositions qui accueillent actuellement deux expositions sur des thématiques liées à la 22ème Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), une manifestation planétaire que Marrakech a abritée durant le mois de novembre dernier.