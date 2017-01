SM le Roi inaugure l’Université Mohammed VI Polytechnique à la ville verte de Benguerir

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé, jeudi à la Ville Verte de Benguerir, à l’inauguration de l’Université Mohammed VI Polytechnique, un hub de recherche, de formation de haut niveau et d’innovation qui se veut une véritable tête de pont entre le Maroc, l’Afrique et le monde.

Cet établissement, qui adopte un modèle d’enseignement et de recherche entièrement tourné vers l’innovation et l’expérimentation, abrite un ensemble de structures et de dépendances, notamment une École de management industriel, un Centre de recherche, un Centre de congrès, des résidences universitaires, un complexe sportif, le tout conçu selon une architecture moderne conforme aux concepts de durabilité et d’économie d’énergie et proposant toutes les commodités nécessaires aux étudiants.

Il dispose également de sites d’expérimentation, ouverts à la communauté scientifique, et permettant aux étudiants chercheurs des universités partenaires de tester des solutions à l’échelle réelle dans des domaines clés.

L’Université Mohammed VI Polytechnique décline son modèle académique au niveau régional en s’implantant dans plusieurs sites pour une dynamisation de l’écosystème de l’innovation. Elle est ainsi présente à Casablanca à travers l’Africa Business School, à El Jadida et Safi, ainsi qu’à Lâayoune, au niveau de la Technopole de Foum El Oued.

L’Université , qui participera à la formation de chercheurs et d’entrepreneurs marocains et étrangers, entend contribuer à l’essor de l’enseignement supérieur et de la recherche appliquée en Afrique, en scellant des partenariats avec le tissu universitaire africain, notamment dans la formation doctorale. L’Université développe des réseaux de collaboration avec plusieurs partenaires académiques et industriels étrangers de premier plan et s’inscrit ainsi dans une dynamique de niveau international.

S’inscrivant dans l’esprit « Smart City » de la Ville Verte, le bâtiment d’enseignement de l’Université Mohammed VI Polytechnique s’est vu décerner le label international Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), faisant de lui le premier projet bénéficiant de cette certification au Maroc.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la projection d’un film institutionnel sur l’Université Mohammed VI Polytechnique, avec des témoignages d’étudiants marocains et étrangers, et de ceux des cadres enseignants.