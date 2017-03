SM le Roi inaugure le Centre Mohammed VI de formation en médecine du CHU à Abidjan

SM le Roi Mohammed VI accompagné du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a procédé, mercredi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon à Abidjan, à l’inauguration du Centre «Mohammed VI» de formation en médecine d’urgence.

Premier du genre dans le pays, ce Centre, aménagé et équipé par la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable, traduit l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi à la formation et à la qualification de l’élément humain, pierre angulaire de tout projet de développement, ainsi que Sa volonté d’accompagner la République de Côte d’Ivoire sœur dans ses efforts de promotion et d’amélioration des services de santé.

Le nouveau Centre, qui propose une formation pratique en médecine d’urgence au profit des urgentistes et urgentistes en devenir des CHU de Côte d’Ivoire, et des secouristes et auxiliaires de santé, est doté de structures et d’équipements modernes obéissant aux standards internationaux dans le domaine.

Il comporte notamment des salles de simulation (Adulte/Mère et Enfant), de travaux pratiques, de contrôle multimédia, de cours (possibilité de diffuser en temps réel les travaux pratiques et les simulations en cours dans les autres salles pour une plus grande audience), et d’évaluation, ainsi qu’un espace pour enseignants.

D’une capacité annuelle de formation de 75 urgentistes et de 120 secouristes et auxiliaires de santé, ce Centre sera géré dans le cadre d’un partenariat entre le CHU Mohammed VI de Marrakech et le ministère ivoirien de la santé et de l’hygiène publique. Une convention a été signée dans ce sens entre le CHU Mohammed VI de Marrakech et le CHU de Yopougon, le 1er mars dernier, portant notamment sur le renforcement des compétences des personnels hospitaliers en matière de qualité et de gestion des risques.

Cet élan de coopération se trouve également renforcé à la faveur du projet de construction du complexe de formation professionnelle dans les métiers du BTP et du tourisme, lancé par le Souverain en juin 2015 dans la Commune de Yopougon et dont l’état d’avancement a été examiné en ce jour par SM le Roi.

Ce projet, qui a atteint un taux de réalisation global de 45 pc, ambitionne de doter le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), ainsi que celui du tourisme, hôtellerie et restauration de ressources humaines qualifiées, de renforcer l’employabilité des jeunes et promouvoir leur insertion socio-professionnelle, et d’accompagner les grands chantiers de développement socio-économique initiés en Côte d’Ivoire.

Fruit d’un partenariat entre le ministère ivoirien de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, le futur complexe (70 millions de dirhams) proposera des formations dans 12 filières dédiées au secteur du BTP et 9 filières au secteur du tourisme, et devra accueillir jusqu’à 1.000 stagiaires.

Illustration parfaite d’une coopération Sud-Sud réussie, ces différents projets traduisent la volonté sans faille du Maroc d’accompagner le développement économique et social que connait la République de Côte d’Ivoire, mais également le désir et l’engagement fort du Royaume de diversifier les champs de coopération, de partager l’expertise qu’il a acquise dans des secteurs porteurs de richesses et d’emplois, et de contribuer au développement et à la prospérité du citoyen africain.